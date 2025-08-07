Еще пять «народных троп» появится в Люберцах в 2025 году

В текущем году в Люберцах дополнительно обустроят пять «народных троп». До этого в округе благоустроили 43 пешеходные дорожки в рамках программы «Пешком».

По указанной программе в Подмосковье в этом году благоустроят свыше 500 тропинок, рассказали до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Новые дорожки появятся на улицах Парковая и Толстого, а также в п. ВУГИ в Люберцах, на улице Карла Маркса в Красково. Работы завершат в сентябре этого года.

«Все объекты выбраны на основании обращений жителей, которые выразили необходимость в создании удобных пешеходных коммуникаций», - отметил начальник управления благоустройства округа Геннадий Голованов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству пешеходных зон в области.