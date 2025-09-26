Еще пять участковых пунктов полиции откроют в округах Подмосковья в 2025 году

В Подмосковье до конца текущего года будут открыты еще пять участковых пунктов полиции. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Так, пункты откроют в четвертом квартале года в Химках, Балашихе, Одинцово, Дмитрове и Красногорске. Они появятся на территориях жилых комплексов «Пятницкие луга», «Пехра», «Каштановая роща», «Шоколад» и «Ильинойс».

Недавно в Долгопрудном открыли участковый пункт полиции. Он заработал в микрорайоне «Бригантина». В нем будут работать два участковых уполномоченных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства дома для переселенцев из аварийного жилья в Ступино.