Еще почти 100 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 98 человек из 37 помещений. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, закуплены квартиры на вторичном рынке», — говорится в сообщении.

В общей сложности за этот период удалось расселить более 1,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Расселение прошло в Дмитровском, Богородском, Орехово-Зуевском, Пушкинском, Серпухове, Рузском и Ступино, его провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.