Еще почти 100 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов
Минстрой: 98 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 98 человек из 37 помещений. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, закуплены квартиры на вторичном рынке», — говорится в сообщении.
В общей сложности за этот период удалось расселить более 1,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Расселение прошло в Дмитровском, Богородском, Орехово-Зуевском, Пушкинском, Серпухове, Рузском и Ступино, его провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.