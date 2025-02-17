Еще почти 100 жителей Подмосковья переселили из аварийных квартир

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 95 человек. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, приобретены квартиры на вторичном рынке», — уточнили в сообщении.

Работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Серпухове, Солнечногорске, Шатуре, Волоколамском, Дмитровском и Пушкинском округах. В общей сложности за этот период удалось расселить 25 жилых помещений общей площадью более 1,2 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.