Еще почти 200 многодетных семей получили землю в Московской области

С начала 2025 года многодетные семьи в Подмосковье получили 180 земельных участков в 22 округах, их можно будет использовать для строительства дома или ведения подсобного хозяйства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Площадь участков составила от шести до 15 соток, они расположены в Луховицах, Лыткарино, Реутове, Сергиевом Посаде и других округах. В ведомстве уточнили, что в муниципалитетах для этой цели сформировали еще более 3,5 тыс. участков земли.

Услуга «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка» размещена на региональном портале госуслуг. Ее оказывает Министерство социального развития Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.