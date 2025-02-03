Еще почти 200 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили более 160 человек, работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость», — уточнили в сообщении.

Расселение прошло в Подольске, Пушкинском округе, Серпухове и Сергиево-Посадском округе. В общей сложности за неделю удалось расселить 50 помещений общей площадью более 2,1 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.