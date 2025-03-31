Еще почти 30 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилищного фонда

Фото: [ Администрация Дмитровского г. о. ]

На прошедшей неделе в Подмосковье из аварийного жилищного фонда переселили 25 человек, проживавших в 14 жилых помещениях. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость», — уточнили в сообщении.

Работы прошли в Серпухове, Дмитровском и Солнечногорске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности за этот период удалось расселить 616,9 кв. м аварийного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.