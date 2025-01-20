Еще почти 30 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 29 человек из четырех округов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Богородском округе, Лобне, Луховицах и Сергиево-Посадском округе.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, приобретены квартиры на вторичном рынке», — говорится в сообщении.

В общей сложности за неделю удалось расселить девять жилых помещений общей площадью 137,4 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.