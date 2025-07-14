Еще почти 35 тыс. онлайн-заявлений на запись в колледжи подали в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье подали еще 33,8 тыс. онлайн-заявлений на запись в колледж, всего с начала 2025 года – порядка 72 тыс., сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга стала самой популярной на портале на прошлой неделе. В пятерку востребованных также вошли услуги «Выписка из домовой книги», запись в школу, выдача и замена социальных карт жителя области и присвоение адреса. В общей сложности на портале представлены более 390 услуг для жителей и бизнеса, их оказывают в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.