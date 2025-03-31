Еще почти 400 предпринимателей получили социальный статус в Подмосковье

В 2025 году в Подмосковье социальными предприятиями признали 350 компаний сектора малого и среднего предпринимательства, 291 из них — подтвердили статус. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Подтверждать социальный статус предприятиям необходимо ежегодно. <…> Подать заявку на признание предприятия социальным необходимо онлайн на подмосковном портале РПГУ», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, статус присвоили Школе балета «Антре» в Коломне, Школе программирования и робототехники IT-Robotics в Королеве. После этого предприятия смогут подать заявку на получение субсидии для социальных предпринимателей. Узнать подробнее о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области. Ее оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.