Еще почти 50 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья
Более 40 жителей Подмосковья переселили из на аварийного жилья за неделю
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 42 человека. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, приобретены квартиры на вторичном рынке», — уточнили в сообщении.
Расселение прошло в Богородском, Дмитровском округах, Домодедово, Пушкинском и Солнечногорске, его провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности расселить удалось 12 жилых помещений общей площадью более 600 кв. м.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.