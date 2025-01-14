Еще почти 50 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 42 человека. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, приобретены квартиры на вторичном рынке», — уточнили в сообщении.

Расселение прошло в Богородском, Дмитровском округах, Домодедово, Пушкинском и Солнечногорске, его провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности расселить удалось 12 жилых помещений общей площадью более 600 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.