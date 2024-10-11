Еще три автомобиля пополнили парк лесопожарной техники Подмосковья

«Они будут применяться для транспортировки расчетов или групп лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением в Ногинском, Подольском-"Русский лес» и Клинском-Истринском филиалах, подведомственного Комлесхозу учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.