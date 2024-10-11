Еще три автомобиля пополнили парк лесопожарной техники Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Парк лесопожарной техники Подмосковья пополнился тремя полноприводными автомобилями Lada Niva Travel. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Они будут применяться для транспортировки расчетов или групп лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением в Ногинском, Подольском-"Русский лес» и Клинском-Истринском филиалах, подведомственного Комлесхозу учреждения ГАУ МО «Центрлесхоз», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Новые машины оснащены техническим средством контроля ГЛОНАСС. Плановые закупки осуществляются в целях модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз», их проводят в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.