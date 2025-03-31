Еще три единицы тяжелого оборудования запустили в работу в больницах Подмосковья

Еще в трех подмосковных больницах начали работать новые медицинские аппараты. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, новое тяжелое оборудование ввели в работу в поликлинике Клинской больницы в Высоковске, в поликлиническом отделении Дмитровской больницы в Рогачево и в поликлиническом отделении Зарайской больницы. На закупку техники направили около 60 млн руб.

В Клину и Дмитрове начали использовать новые рентген-аппараты, а в Зарайске — новый флюорограф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году медучреждения области будут оснащены новыми рентген-аппаратами С-дуга. Всего установят 32 таких аппарата.