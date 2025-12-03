Еще три партии гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

Еще три партии гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации округа.

Военнослужащим передали инвенторный генератор, автомобильную радиостанцию, ретранслятор, базовую антенну, рации, шприцевый дозатор, маскировочные сети и др.

Гумпомощь отправится на Купянское и Сватовско-Кременное направления. Ее доставят волонтеры Александр и Павел, боец с позывным «Север» и супруга командира службы ракетно-артиллерийского вооружения Наталья. Также они передадут бойцам письма от школьников Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе поддерживают участников спецоперации, столкнувшихся с инвалидностью.