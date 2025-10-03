Еще три школы Подольска передали гуманитарную помощь участникам СВО
Гумпомощь еще от трех школ Подольска передадут на передовую
Фото: [t.me/podolskadm]
Еще три школы Подольска передали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Это школы № 11 и № 16, а также лицей № 5.
В составе груза — инструменты, строительные материалы, продукты питания, средства личной гигиены.
«Помощь нашим воинам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО, — это зона нашей ответственности и заботы», - отметил юнармеец отряда «Молодая Гвардия» школы №11 Арсений Кротов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил поддержку бойцов СВО в рамках заседания комиссии Госсовета.