Еще в четырех округах Подмосковья стала доступна регистрация недвижимости в новых субъектах России

Еще в четырех округах Подмосковья — Дмитровском, Истре, Орехово-Зуевском и Фрязино — появилась возможность получить услуги по кадастровому учету и регистрации объектов недвижимости, расположенных на новых территориях России. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Получить выписку из ЕГРН и оформить права собственности на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно уже в 26 отделениях МФЦ в 13 муниципалитетах Подмосковья», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Помимо этого, получить услуги можно в Балашихе, Бронницах, Долгопрудном, Люберцах, Подольске, Реутове, Солнечногорске, Химках и во Фрязино. Для этого заявителю нужно взять с собой оригиналы правоустанавливающих и технических документов. Оформить запись в МФЦ можно на региональном портале госуслуг или по номеру 122 (доб. 3).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.