Евгений Исаев передал бойцам спецоперации очередную партию гуманитарной помощи

Подольский депутат Евгений Исаев отправил участникам СВО очередную партию гуманитарного груза. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Груз передали 1-й Славянской бригаде ВС РФ. В его составе около 5 тыс. банок консервов ООО «Русский рыбный мир» и более 14 тыс. бутылок воды.

Депутат подчеркнул, что поддержка участников СВО — это гражданский долг каждого и любой вклад в общее дело имеет огромное значение.

«Наша сила — в единстве!» — подчеркнул он.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки доступны бойцам СВО в области. В их числе — более 30 региональных мер.