Ежедневную противогололедную обработку дорог проводят в Московской области

Подмосковные дорожные службы проводят круглосуточную работу по обеспечению безопасного проезда по муниципальным и региональным дорогам и выполняют плановую противогололедную обработку, в ней задействованы более 1 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В первую очередь работы идут на опасных участках дорог — съездах, эстакадах, мостах и высокоинтенсивных трассах», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, каждый день дорожники в среднем обрабатывают около 5 тыс. км дорог. В ведомстве добавили, что к концу недели в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. В связи с этим водителей призвали соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.