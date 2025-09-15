Фаер-шоу прошло в Подольске в ходе празднования Дня поселка Молодежный

В Подольске отметили День поселка Молодежный. Праздничная программа прошла в парке у Дома культуры «Молодежный». Ее посетили более 1 тыс. человек.

До этого в Москве прошел День города. Его жителей поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ходе праздника чествовали долгожителей, многодетные семьи, новорожденных, первоклассников, волонтеров. Для гостей выступили творческие коллективы ДК и приглашенные артисты.

Также работали аттракционы и фотозона, проводились мастер-классы и лотерея, была открыта выставка-продажа изделий ручной работы. Вечером коллектив «Обитель» устроил фаер-шоу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных сотрудников МФЦ с профессиональным праздником.