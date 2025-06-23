Фаевская: в Подмосковье пасынки бойцов СВО смогут получать бесплатную юридическую помощь

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в рамках заседания Московской областной думы предложила внести поправки в региональный закон «О предоставлении бесплатной юридической помощи в Московской области». Депутаты поддержали инициативу.

В частности, было предложено обеспечить правом на бесплатную юридическую помощь всех детей в семье участника СВО — вне зависимости от того, родной он им родитель или нет.

По словам Фаевской, благодаря изменениям будут уравнены права детей, которые воспитываются в семьях участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах соцподдержки, которые доступны бойцам СВО.