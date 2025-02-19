Фасадные работы стартовали во Дворце культуры «Родина» в Химках

Капремонт во Дворце культуры «Родина» в Химках планируется завершить до конца 2025 года. Сейчас на объекте стартовали фасадные работы, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью более 4,5 тыс. кв. м. расположено на Ленинском проспекте. Его ремонтируют в рамках госпрограммы. Средства на проведение работ выделены из бюджета.

В рамках ремонта в здании заменят инженерные системы, обновят фасад, установят новые окна, двери, оборудование и мебель. Помимо этого, благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе до конца 2026 года будут отремонтированы 14 школ искусств.