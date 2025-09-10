Фасады 776 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Подмосковье с начала лета

В Подмосковье с начала июня капитально отремонтировали фасады 776 многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы провели в более чем 50 городах. Наибольший объем провели в Серпухове, где отремонтировали 17 фасадов. Также в лидерах — Видное, Королев, Пушкино и Солнечногорск.

В рамках ремонта устанавливали системы утепления фасада, монтировали оконные блоки, обновляли балконные плиты и ограждения, приводили в порядок входные группы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе областного центра управления ЖКХ.