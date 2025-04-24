Федеральный кадровый проект «ПолитЗавод» стартовал в Московской области

Федеральный кадровый проект «ПолитЗавод» стартовал в области в рамках регионального форума лидерского актива «Молодой гвардии». Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Форум прошел на базе лагеря «Литвиново» в Наро-Фоминске. В нем приняли участие свыше 100 молодогвардейцев со всего региона.

В рамках форума прошли лекции по развитию лидерских качеств, обмен опытом и сессия по созданию методических рекомендаций для работы.

Проект реализуют в два этапа. В ходе регионального проведут онлайн-обучение в Высшей партийной школе. Затем участники встретятся с представителями власти и защитят свои проекты. Присоединиться к проекту могут совершеннолетние жители до 35 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте программы. Сделать это можно до 1 мая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о приеме заявок на участие в программе «Герои Подмосковья».