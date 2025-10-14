Фехтовальщики из Химок завоевали медали на Кубке Московской области
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Химки]
Воспитанники спортшколы олимпийского резерва и Центра фехтования Ильгара Мамедова представили Химки на Кубке Московской области и завоевали восемь медалей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Так, Арсений Лазарев и Анна Соколова завоевали золотые награды, Яна Кутузова и Алина Гордиенко — серебряные. Бронзовыми призерами стали Иван Власов, Савелий Лазарев, Таисия Васильева и Евгения Игошина.
«Фехтование — один из видов спорта, где химкинские спортсмены традиционно показывают высокий уровень. Ребята вновь подтвердили, что система подготовки в округе работает эффективно», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
В общей сложности в состязаниях приняли участие более 50 спортсменов из разных городов Подмосковья.
