Фехтовальщики из Подмосковья завоевали еще две награды на первенстве России

Подмосковные шпажистки Лилана Черчесова и Анастасия Забелина завоевали золотую и серебряную медали первенства России по фехтованию, они встретились в финале соревнований. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменки представляют областной Центр олимпийских видов спорта и Училище олимпийского резерва № 2 (Звенигород). На третьем месте оказались шпажистки из Москвы и Татарстана.

Накануне представители Московской области завоевали пять медалей первенства — две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Состязания проходят среди юниоров до 21 года с 7 по 17 января 2026 года в Орле, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

