Фельдшер скорой помощи из Балашихи приобрела квартиру в рамках «Соципотеки»

Фельдшер скорой медицинской помощи Анастасия Душевская, которая работает на Железнодорожной подстанции № 81 ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», приобрела квартиру в Балашихе в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. По ее словам, она узнала о программе от заведующей подстанцией. Через некоторое время решила подать документы, а теперь планирует переезд из съемного жилья в собственное.

«Наше новое жилье в микрорайоне Железнодорожный. Здесь хорошая транспортная доступность, через дорогу строится большой медицинский комплекс, во дворе находится школа, в которую пойдет мой сын», — отметила участница программы.

Ознакомиться с полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, можно здесь.

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