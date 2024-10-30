Фельдшерско-акушерский пункт открылся в подмосковной деревне Дубранивка

В деревне Дубранивка городского округа Шаховская открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, он появился на улице Школьная, д. 7А. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что здание возвели с применением технологий индустриального модульного строительства, его площадь составляет 200 квадратных метров. Там обустроили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет и другие помещения.

В медучреждении будут принимать 36 человек в смену. В общей сложности ФАП будет обслуживать почти 800 жителей деревни, в том числе более 100 детей. Записаться на прием можно по номеру 122 и через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.