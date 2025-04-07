Ферма в Щелково в 12 раз увеличит производство клубники

Фермерское хозяйство в Щелково в 12 раз увеличит производство клубники благодаря субсидированию. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, «Ягодная долина» получила грант в размере почти 30 млн руб. на строительство теплиц для выращивания садовой земляники ремонтантных сортов. Общая площадь объектов составит 1,2 га. Ферма уже закупила теплицы и необходимое оборудование. Ожидается, что объем производства увеличится с 5 тонн до 60 тонн в год.

В этом году на развитие семейных ферм было выделено почти 120 млн руб., в том числе 60 млн руб. на гранты и 59,9 млн руб. на субсидии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки для производителей детских товаров.