Фермерам Подмосковья за месяц передали без торгов почти 800 га сельхозземли

Подмосковным крестьянско-фермерским хозяйствам в марте предоставили без торгов почти 786 га земли сельхозназначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, 11 хозяйств получили 14 земельных участков в девяти округах Подмосковья. Больше всего земли передали хозяйствам в Кашире, Егорьевске и Коломне — более 622 га, 66,4 га и 53,1 га соответственно.

Земли будут введены в сельскохозяйственный оборот в ближайшие годы.

