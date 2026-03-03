Фермеры Подмосковья с начала года получили без торгов более 120 га земли сельхозназначения

Фермеры Подмосковья в январе и феврале 2026 года получили без торгов свыше 120 га земли сельхозназначения, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Участки были предоставлены семи хозяйствам в семи округах. Всего производители получили 11 таких объектов, общая площадь которых превысила 126 га.

«В январе фермерствам переданы 55,6 га земли, а в феврале площадь переданной для развития земли увеличилась еще на 70,8 га», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Больше всего земли получили производители в Шатуре и Клину — 50,5 га и 33,6 га соответственно.

