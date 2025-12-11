Фестиваль-форум «Мир людей с инвалидностью» прошел в Подмосковье

Фестиваль-форум открывает реализацию проекта «Регион свершений и возможностей». В его рамках запланирована серия мероприятий с участием инвалидов-колясочников, ветеранов специальной военной операции и других маломобильных граждан.

По словам председателя правления «Колесницы» Игоря Гундерова, особенностью фестиваля является то, что его участниками стали не только инвалиды-колясочники, но и представители Всероссийского общество глухих, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвалидов, Ассоциации ветеранов СВО и других организаций.

«Мы на одной площадке решили объединить разные нозологии. Это очень важно. Мы делаем это впервые. Это не просто. И миссия этого мероприятия — показать наше единение в решении наших вопросов и задач. В Подмосковье делается очень много. Нужно, чтобы люди об этом услышали», — сказал он.

Фото: [ МОООИ «Колесница» ] 1/5 Фото: [ МОООИ «Колесница» ] 2/5 Фото: [ МОООИ «Колесница» ] 3/5 Фото: [ МОООИ «Колесница» ] 4/5 Фото: [ МОООИ «Колесница» ] 5/5

Фестиваль провели на двух площадках ТРЦ «Акварель» в Пушкино. На площадке «Атриум» прошла церемония открытия. Также там работала общественная приемная, была открыта выставка современных средств реабилитации и оборудования, были представлены стенды санаториев и реабилитационных центров региона.

На площадке «Просторум» состоялись презентации организаций инвалидов и компаний, работающих с данной категорией граждан. Кроме того, представители власти рассказали о работе по улучшению качества жизни маломобильных граждан, которая проводится в регионе. На панельной дискуссии обсудили тему поддержки участников СВО и членов их семей.

В ходе фестиваля прошли показательные выступления, мастер-классы по паралимпийским видам спорта, соревнования по настольным играм, показ адаптивной одежды, выставка-продажа творческих работ людей с инвалидностью.

