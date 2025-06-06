Фестиваль ГТО организовали среди дошкольников в Химках

В Химках на базе стадиона «Родина» прошел фестиваль ГТО среди воспитанников дошкольных учреждений, спортивные нормативы сдали дети из 18 детских садов округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Всего в Подмосковье работают 68 центров тестирования, список адресов центров тестирования можно найти на сайте Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам предстояло сдать нормативы в беге, прыжках в длину и подъеме туловища из положения лежа в соответствии со своей возрастной категорией, мероприятие провели при содействии химкинского центра тестирования ГТО.

«Каждый год перед летними каникулами мы проводим фестиваль для дошкольников, и с каждым годом все больше детей хотят принять в нем участие и получить знак отличия. Поэтому сначала они проходят предварительный отбор в своих группах», — рассказал руководитель центра тестирования ГТО в городском округе Химки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.