Первый фестиваль хип-хопа «Область танцевальных культур» прошел в Подольске. В мероприятии приняли участие порядка 23 тыс. человек, сообщили в администрации округа.

Фестиваль прошел при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организатором мероприятия выступило АНО «МосОблПарк» совместно с Министерством культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Фестиваль прошел на территории парка имени Виктора Талалихина. В его рамках представители уличной культуры со всего региона показали номера по брейкингу и хип-хопу.

Гостем мероприятия стал победитель танцевальных соревнований во Франции, Германии и Китае Ben. В завершение фестиваля выступил певец Niletto.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей столицы с Днем города.