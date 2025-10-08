Фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей и солистов пройдет в Бронницах

В Бронницах состоится областной фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Добро». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль будет приурочен к 150-летию со дня рождения поэта, певца и собирателя народных песен Петра Яркова. Его проведут в КДЦ «Бронницы».

В мероприятии примут участие более 70 коллективов и солистов из 25 округов Подмосковья. Общее число участников превысит 200 человек.

В программе фестиваля — выступления участников и приглашенных артистов, а также мастер-классы для руководителей народных хоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проведения культурных мероприятий в регионе.