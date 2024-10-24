Фестиваль-конкурс «Купно за едино» состоится в Московской области

В следующее воскресенье в Центре досуга «Победа» в Зарайске пройдет конкурсный этап XIII Областного открытого фестиваля-конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино», он будет посвящен Дню народного единства. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На участие в конкурсе заявки подали 99 жителей Подмосковья, на конкурсный этап прошли 60 из них. Конкурсантов будут оценивать в пяти возрастных категориях в номинациях «Равнение на знамя Победы», «Родина. Армия. Долг», «Мы в России живем, о России поем».

В состав жюри войдут народная артистка страны, кавалер ордена Дружбы, экс-главный хормейстер Государственного Академического орденов Трудового Красного знамени и Дружбы народов русского народного хора им. М. Е. Пятницкого Елена Горячева, заслуженный работник культуры региона, руководитель сводного академического хора и эстрадно-вокальной группы «Все свои» Московского губернского колледжа искусств Валентин Констанди и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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