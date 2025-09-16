Фестиваль молодежной культуры «Бочка» пройдет в Подольске

Фестиваль молодежной культуры «Бочка» пройдет в парке имени Виктора Талалихина в Подольске в ближайшие выходные. Вход на мероприятие свободный.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность культурных событий для жителей региона.

В рамках фестиваля будет организован маркет, где представят изделия от локальных брендов и авторскую продукцию — от винтажных свитеров и ручной керамики до ремесленного сыра.

Также в программе творческие мастер-классы, розыгрыши, лотереи, выступления музыкантов. Помимо этого, будет работать парфюмерное ателье.

