Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» прошел в Зарайске

Более 1,6 тыс. человек посетили фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», который прошел на территории Зарайского центрального парка, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В мероприятии приняли участие представители 17 муниципалитетов Подмосковья. Участниками творческих мастер-классов стали свыше 250 человек.

В программу фестиваля вошли лекция об украшениях крестьянского костюма, тематический квест, чтение сказок, мастер-классы, выставка народного творчества, а также концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли в области этим летом.