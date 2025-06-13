Фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы» прошел в Московской области

Десятый Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы» прошел в Долгопрудном. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«День России — это особенный день в календаре. Мы гордимся нашей культурой и традициями. В этом году мы провели юбилейный десятый Фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы», который как раз отображает нашу богатую историю и национальное многообразие. Поздравляю всех с Днем России!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В фестивале приняли участие свыше 5 тыс. человек. Перед гостями выступили различные творческие коллективы региона. Были исполнены национальные песни и танцы в ярких народных костюмах.

Также была организована выставка «Этнобренды России» от «Ассамблеи народов России». В экспозиции представили кубачинское серебро, якутские бриллианты, хохломскую роспись, павловопосадские платки, гжель и многое другое.

Кроме того, были организованы выставки, посвященные национальному прикладному искусству и традиционному быту. Русское географическое общество представило выставку фотографий участников конкурса «Самая красивая страна».

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

Помимо этого, прошли мастер-классы по плетению венков, созданию сувениров, приготовлению национальных блюд, исполнению традиционных песен и танцев.

На площадке Региональной ассирийской национально-культурной автономии Подмосковья представили работы ассирийских художников. Была организована и выставка, посвященная СВО.

Всего в честь Дня России в Подмосковье прошло около 240 мероприятий с участием молодежи. В них приняли участие свыше 21 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России.