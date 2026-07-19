Южный ветер и ясное небо: каким будет воскресенье в Московском регионе
Гидрометцентр: в столице 19 июля ожидается жаркая погода и до +30 градусов
Фото: [Благоустройство набережной Борисоглебского озера в Раменском парке/Медиасток.рф]
Воскресный день в столичном регионе выдастся солнечным и по-настоящему знойным. Актуальный прогноз для москвичей и жителей области разместил Гидрометцентр России.
Синоптики обещают ясное небо и полное отсутствие дождей. Днем в Москве воздух прогреется до +28…+30 градусов. В Подмосковье температурный фон будет чуть шире — от +25 до +30.
Ночь принесет заметное похолодание. В столице столбики термометров опустятся до +10 градусов, а по области местами похолодает до +7.
Ветер южного направления окажется слабым, его скорость не превысит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики предупредили о грозах в Московском регионе 20 июля.