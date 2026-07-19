Эксперт развеял три главных мифа о переезде из Москвы в Подмосковье

Переезд за МКАД набирает обороты среди столичных жителей. Однако иллюзии о дешевизне и простоте жизни в области часто разбиваются о реальность. Какие стереотипы пора забыть и кому действительно стоит менять прописку, « Газете.Ru » рассказал основатель Buhlovo Park, предприниматель Илья Ивлев.

Рост цен на московские квартиры и распространение удаленки подталкивают горожан искать дом в пригороде. Решение выглядит здраво, но эксперт предупреждает: Подмосковье обросло мифами, которые способны испортить впечатление от новоселья.

Миф №1: жилье сильно дешевле. Ивлев признает, что экономия существует, однако разрыв стремительно тает. В ближайших городах-спутниках стоимость квадратного метра уже вплотную приблизилась к столичной, особенно в современных жилых комплексах с собственной инфраструктурой.

Миф №2: вечные пробки. Транспортная картина изменилась. Запуск диаметров наземного метро МЦД и появление хордовых магистралей перекроили логистику. Сегодня из Красногорска, Мытищ или Одинцова до центра Москвы зачастую доезжаешь быстрее, чем из окраинных районов внутри МКАД.

Миф №3: нет школ и садов. Новые проекты возводят вместе с соцобъектами и магазинами, но эксперт советует проверять не картинки, а бумаги. Инфраструктура должна быть подкреплена документами на старте, а не существовать лишь на рендерах.

По словам Ивлева, выбор между городом и областью — вопрос приоритетов. Семьи с детьми ценят простор, тишину и зелень. Платой за это становятся более тщательное планирование времени и зависимость от личного автомобиля. Поэтому считать нужно не только ценник на квартиру, но и ежедневные транспортные расходы.

Финансовый аспект в 2026 году особенно важен. Рыночная ипотека колеблется на уровне 16–20%. Льготная семейная программа в области составляет 6%, но максимальная сумма кредита — 6 миллионов рублей против 12 миллионов для Москвы. Эта разница становится решающей.

«Переезд в Подмосковье — это обмен столичной суеты на планирование и расчет. Он подходит тем, кто готов строить быт системно. Если работа жестко привязана к центру, лучше остаться в Москве. Если нужен простор и другая экономика жизни, ищите проект с крепким фундаментом и перспективой»,— подытожил Илья Ивлев.

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