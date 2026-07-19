В грузинском отеле жестоко избили российскую туристку за русскую речь

Дикий инцидент с нападением на российских туристок произошел в фешенебельном отеле Грузии. Подробности сообщает Telegram-канал Baza. Об этом сообщает Лента.ру .

ЧП случилось в пятизвездочном комплексе Agareni Estate, расположенном в регионе Кахетия. По словам пострадавшей, в их номер без стука ворвался разъяренный мужчина. Причиной агрессии стала русская речь: незваный гость заявил, что девушки мешают свадьбе его брата.

Ситуация быстро переросла в рукоприкладство. Когда туристки попытались выставить дебошира за дверь, он нанес сокрушительный удар одной из них. Женщина рухнула на пол, а нападавший как ни в чем не бывало вернулся к праздничному столу.

Травмы оказались серьезными. У пострадавшей диагностировали разбитую голову и перелом носа, ее экстренно госпитализировали. Telegram-канал 112 добавляет, что вторая туристка сейчас находится в полицейском участке и пишет заявление. Правоохранителям предстоит выяснить личность нападавшего и привлечь его к ответу.

Ранее сообщалось, что скандально известный экс-кикбоксер и блогер Эндрю Тейт вместе с братом Тристаном оказались за решеткой в Соединенных Штатах.