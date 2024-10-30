Фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении состоялся в Московской области

В Подмосковье прошел Фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении «ВОЛИН-ФЕСТ», его участниками стали более 2,7 тысячи школьников и студентов из 30 регионов России. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие состоялось на территории технического центра «ВОЛИН» в Одинцово, его подготовила руководитель центра Ольга Селезнева. На нем были представлены три направления: современное автомобилестроение, новые технологии ремонта и обслуживания автомобилей, осознанное потребление и экологическая утилизация. Помимо этого, в рамках фестиваля прошла ярмарка работодателей и вакансий для студентов и выпускников колледжей и вузов.

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