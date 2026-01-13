Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске собрал 18 тыс. гостей

Около 18 тыс. человек посетили фестиваль современного искусства «Перезагрузка», который проходил в Зарайске с 17 ноября 2025 года по 9 января 2026 года. Итоги мероприятия подвели в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля были организованы три выставки: «Дом от погреба до чердака» в арт-пространстве «ЦЕХЪ», «Вино из одуванчиков» и «Наличники Зарайска» в историческом доме Григория Мачтета. Помимо этого, на фасаде «ЦЕХЪ» был размещен арт-объект от Napasio.

Кроме того, в городе работала арт-резиденция, на участие в которой было подано 120 заявок. Из них отобрали восемь. В течение месяца участники знакомились с городом, а затем создали выставку.

Также были проведены 52 бесплатных творческих мастер-класса, спектакль, лекции, концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие крупные выставки будут проходить в области зимой.