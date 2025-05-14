Фигуранту дела о хулиганстве в волонтерском центре Протвино избрали меру пресечения

Фигуранту дела о хулиганстве в волонтерском центре Протвино была избрана мера пресечения. Об этом рассказали в соцсетях прокуратуры Московской области.

Так, был введен запрет определенных действий на срок до 12 июля текущего года. Подозреваемому нельзя покидать место проживания с 22:00 до 6:00; общаться с другими участниками судопроизводства; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет. Кроме того, он должен своевременно являться по вызовам дознавателя и в суд.

Инцидент произошел вечером 11 мая в пункте сбора гуманитарной помощи. Местный житель в возрасте 42 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться и напал на одного из волонтеров.

Ранее в ведомстве сообщили, что житель Волоколамска был арестован за угрозу ружьем полицейским.