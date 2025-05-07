Жителя Волоколамска заключили под стражу за угрозу ружьем сотрудникам полиции

В Волоколамске арестовали местного жителя, который угрожал сотрудникам полиции ружьем. Инцидент произошел 4 мая текущего года, напомнили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, сотрудники полиции заметили на улице Сергачева подозрительного мужчину и попросили его предъявить документы. В ответ тот вытащил из пакета заряженное ружье и направил оружие на правоохранителей.

После этого мужчина попытался скрыться, но его задержали. Им оказался местный житель в возрасте 49 лет. На него завели уголовное дело.

Фигурант просил избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, пакет с оружием нашел и хотел сдать его в полицию. Однако суд арестовал его на срок до 4 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Щелково вынесли приговор в отношении мужчины, задушившего сестру.