Фигуристов-любителей из Подмосковья пригласили принять участие в фестивале «Хрустальный лед»

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в новом фестивале по фигурному катанию «Хрустальный лед». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Принять участие в фестивале могут фигуристы-любители в возрасте от 10 лет. Оставить заявку на участие в фестивале можно на сайте хрустальныйлед.рф до 15 декабря 2025 года. По итогам отборочного этапа определят лучших в нескольких направлениях — в одиночных женском и мужском катании, в парном и групповом катании. После этого состоится финал, где назовут победителя.

Художественный руководитель проекта — чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух. Вместе с другими профессиональными фигуристами он будет оценивать выступления конкурсантов.

«Фестиваль «Хрустальный лед» – отличная возможность фигуристам-любителям заявить о себе, получить обратную связь от членов жюри – профессиональных спортсменов мирового уровня и познакомиться с миром ледового спорта», – отметил Авербух.

