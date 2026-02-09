Фигуристы из Московской области стали победителями первенства России среди юниоров

Представители подмосковной сборной команды завоевали две золотые и одну бронзовую медали первенства России по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елена Костылева (академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, УОР №1, Краснознаменск) заняла первое место в одиночном катании среди юниорок, пара Марии Фефеловой и Артема Валова (УОР №1, Краснознаменск) – в соревнованиях танцевальных дуэтов. Кроме того, Елизавета Малеина и Матвей Самохин (областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, СШОР им. Юрия Ляпкина, Балашиха) замкнули тройку лидеров.

Состязания прошли в Саранске в рамках федеральной программы «Спорт России».

