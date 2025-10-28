Фигуристы из Подмосковья завоевали три награды на всероссийских соревнованиях

Подмосковные фигуристы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях «Звезды Магнитки» – одну золотую и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Мария Фефелова и Артем Валов завоевали золотые медали в состязаниях танцевальных пар, Полина Тихонова и Матвей Лысов – бронзовые. Оба дуэта представляют Училище олимпийского резерва №1 (Краснознаменск).

«У нас уже план работы выработался, мы уже знаем, где, что надо делать. Мы чувствуем друг друга и это очень помогает в работе», – сказал после выступления Артем Валов.

Кроме того, воспитанник Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и Училища олимпийского резерва №1 (Краснознаменск) Михаил Алексахин стал бронзовым призером в одиночном катании среди юниоров.

Соревнования стали отборочным этапом к первенству России, они прошли в Магнитогорске в рамках государственной программы «Спорт России».

