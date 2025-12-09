Фигуристы Московской области одержали победу на Кубке Первого канала
Минспорт: фигуристы Подмосковья стали победителями Кубка Первого канала
Фото: [ЦСП ОВС]
Представители Подмосковья Елизавета Малеина и Матвей Самохин стали победителями юниорских соревнований по фигурному катанию «Кубок Первого канала» в составе команды Александры Трусовой, они выступили в дисциплине «произвольный танец» с результатом 101,41 балла. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсмены представляют областной центр олимпийских видов спорта и СШОР им. Юрия Ляпкина Балашихи. На втором месте оказалась команда Анны Щербаковой, на третьем – Алены Косторной.
Соревнования прошли в Калуге в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.