Филиал ДКЦ им. Рошаля для детей и взрослых открыли в Одинцово

В Подмосковье открылся филиал Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля для взрослых и детей. Он заработал в селе Ромашково в Одинцово, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждении ведут прием педиатры, терапевты, врачи УЗИ-диагностики и отоларингологи. Центр оснащен самым современным медицинским оборудованием.

К октябрю перечень оказываемой медпомощи планируется расширить почти до 40 профилей. Также в планах открытие центра компетенций для лечения сложных заболеваний.

В учреждении ежедневно будут принимать до 600 пациентов. Медпомощь будет оказываться бесплатно в рамках ОМС. Для этого потребуется направление 057/У, которое можно получить в поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив ДКЦ им. Рошаля с юбилеем.